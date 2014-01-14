CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

JCCX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1359
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
jtjx.mq5 (7.54 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Se trata de un Commodity Channel Index (CCI) estándar, en el que se utiliza un suavizado ultralineal, con la ayuda de la clase CJurX de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, en lugar de uno común (el archivo debe guardarse en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

El indicador final fue suavizado mediante la clase CJJMA del mismo archivo. Todos los elementos comunes del análisis técnico utilizando un CCI estándar se pueden aplicar a este indicador.

Indicador JCCX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/435

Yaanna Yaanna

Yaanna es el indicador más simple de estados de sobrecompra/sobreventa.

SilverTrend_Signal SilverTrend_Signal

El indicador genera señales de compra y venta mediante puntos coloreados en el gráfico y muestra mensajes.

MorningFlat MorningFlat

Este indicador muestra el nivel del "lateral matinal" y muestra los posibles objetivos

JFATL JFATL

El indicador es una combinación del filtro digital FATL y del suavizado adaptable JMA analógico.