Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JCCX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1359
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Se trata de un Commodity Channel Index (CCI) estándar, en el que se utiliza un suavizado ultralineal, con la ayuda de la clase CJurX de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, en lugar de uno común (el archivo debe guardarse en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
El indicador final fue suavizado mediante la clase CJJMA del mismo archivo. Todos los elementos comunes del análisis técnico utilizando un CCI estándar se pueden aplicar a este indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/435
Yaanna es el indicador más simple de estados de sobrecompra/sobreventa.SilverTrend_Signal
El indicador genera señales de compra y venta mediante puntos coloreados en el gráfico y muestra mensajes.
Este indicador muestra el nivel del "lateral matinal" y muestra los posibles objetivosJFATL
El indicador es una combinación del filtro digital FATL y del suavizado adaptable JMA analógico.