Se trata de un Commodity Channel Index (CCI) estándar, en el que se utiliza un suavizado ultralineal, con la ayuda de la clase CJurX de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, en lugar de uno común (el archivo debe guardarse en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".



El indicador final fue suavizado mediante la clase CJJMA del mismo archivo. Todos los elementos comunes del análisis técnico utilizando un CCI estándar se pueden aplicar a este indicador.



