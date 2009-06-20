CodeBaseРазделы
Индикаторы

Пробой утреннего флэта - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Индикатор был создан по мотивам темы пробой утреннего флэта. Отображает уровни "утреннего флэта" и показывает возможные цели.

ВНИМАНИЕ!!! Исправлена ошибка неправильного отображения канала на таймфреймах меньше Н1.

Параметры:

  • StartHour - час начала утреннего флэта
  • EndHour - час окончания утреннего флэта
  • TargetLevel - уровень сетки Фибоначчи, взятый от ширины канала утреннего флэта
  • UpColor - цвет ценовой метки верхней границы канала
  • DnColor - цвет ценовой метки нижней границы канал
  • TargetUpColor - цвет ценовой метки верхней цели
  • TargetDnColor - цвет ценовой метки нижней цели

Цвета линий изменяются в закладке "Цвета".

10.11.2009 добавлена вторая версия индикатора.

