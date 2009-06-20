Ставь лайки и следи за новостями
Пробой утреннего флэта - индикатор для MetaTrader 4
9877
Индикатор был создан по мотивам темы пробой утреннего флэта. Отображает уровни "утреннего флэта" и показывает возможные цели.
ВНИМАНИЕ!!! Исправлена ошибка неправильного отображения канала на таймфреймах меньше Н1.
Параметры:
- StartHour - час начала утреннего флэта
- EndHour - час окончания утреннего флэта
- TargetLevel - уровень сетки Фибоначчи, взятый от ширины канала утреннего флэта
- UpColor - цвет ценовой метки верхней границы канала
- DnColor - цвет ценовой метки нижней границы канал
- TargetUpColor - цвет ценовой метки верхней цели
- TargetDnColor - цвет ценовой метки нижней цели
Цвета линий изменяются в закладке "Цвета".
10.11.2009 добавлена вторая версия индикатора.
