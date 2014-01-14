Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MorningFlat - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2459
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Scriptong
Este indicador mostra os níveis das "Bandeiras Matutinas" (linhas vermelhas e azuis) e mostra os possíveis alvos (linhas verde e rosa).
O indicador foi criado pelos "motivos" do tema ruptura da bandeira matutina. Por favor, note que devido a definição específica de intervalos de tempo, este indicador não funciona em prazos superiores ao H1!
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 20.06.2009.
Fig.1 Indicador MorningFlat
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1644
A classe CVHFOnArray foi projetada para o cálculo os valores do Filtro Horizontal Vertical (VHF) em buffers de indicadores.Exp_QQECloud
Sistema de negociação usando o indicador de tendência Exp_QQECloud.
ZigZag baseado em fractais de um período de tempo maior, considerando os dados do indicador VininI_FractalsTrend.Calculando Bollinger Band Width usando Rede Neural
Este Expert Advisor trabalha com método de Rede Neural.