Autor real:

Scriptong

Este indicador mostra os níveis das "Bandeiras Matutinas" (linhas vermelhas e azuis) e mostra os possíveis alvos (linhas verde e rosa).

O indicador foi criado pelos "motivos" do tema ruptura da bandeira matutina. Por favor, note que devido a definição específica de intervalos de tempo, este indicador não funciona em prazos superiores ao H1!

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 20.06.2009.



Fig.1 Indicador MorningFlat