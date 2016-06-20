und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MorningFlat - Indikator für den MetaTrader 5
- 851
Dieser Indikator zeigt die Ebenen der "morgendlichen Flaute" (rote und blaue Linien) udnd zeigt mögliche Ziele (grüne und pinke Linien). Der Indikator wurde im Hinblick auf das Thema Ausbruch aus der Morgenflaute erstellt. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der spezifischen Definition von Zeitintervallen, dieser Indikator auf TimeFrames nicht höher als H1 funktioniert!
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 20.06.2009.
Abb.1 Der MorningFlat Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1644
