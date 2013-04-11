Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MorningFlat - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4297
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор отображает уровни "утреннего флэта" (красная и синяя линии) и показывает возможные цели (зелёная и розовая линии). Индикатор был создан по мотивам темы пробой утреннего флэта. Следует учесть, что в силу специфики определения временных интервалов этот индикатор работает на таймфреймах не выше часового!
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.06.2009.
Рис.1 Индикатор MorningFlat
i-ParamonWorkTime
Индикатор рабочего времени Парамона.i-Sessions
Индикатор торговых сессий
Exp_QQECloud
Торговая система с использованием трендового индикатора Exp_QQECloud.CandleSize
Индикатор диапазонов последних трёх свеч выбранного трейдером таймфрейма