Этот индикатор отображает уровни "утреннего флэта" (красная и синяя линии) и показывает возможные цели (зелёная и розовая линии). Индикатор был создан по мотивам темы пробой утреннего флэта. Следует учесть, что в силу специфики определения временных интервалов этот индикатор работает на таймфреймах не выше часового!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.06.2009.

Рис.1 Индикатор MorningFlat