i-Sessions - indicador para MetaTrader 5
Indicador de sesiones de negociación. El indicador colorea ocho sesiones de negociación con rectángulos. Los períodos de las sesiones se determinan en los parámetros de entrada del indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR| //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=50; input string S1Begin ="00:55"; input string S1End ="03:55"; input color S1Color =clrDarkSlateGray; input string S2Begin ="03:55"; input string S2End ="06:55"; input color S2Color =clrDarkSlateGray; input string S3Begin ="06:55"; input string S3End ="09:55"; input color S3Color =clrDarkSlateGray; input string S4Begin ="09:55"; input string S4End ="12:55"; input color S4Color =clrDarkSlateGray; input string S5Begin ="12:55"; input string S5End ="15:55"; input color S5Color =clrDarkSlateGray; input string S6Begin ="15:55"; input string S6End ="18:55"; input color S6Color =clrDarkSlateGray; input string S7Begin ="18:55"; input string S7End ="21:55"; input color S7Color =clrDarkSlateGray; input string S8Begin ="21:55"; input string S8End ="23:55"; input color S8Color =clrDarkSlateGray;
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 26.09.2007.
Fig.1 Indicador i-Sessions
