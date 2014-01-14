CodeBaseSecciones
i-Sessions - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
i-sessions.mq5 (10.35 KB)
Indicador de sesiones de negociación. El indicador colorea ocho sesiones de negociación con rectángulos. Los períodos de las sesiones se determinan en los parámetros de entrada del indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR|
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=50;
input string S1Begin   ="00:55";
input string S1End     ="03:55";
input color  S1Color   =clrDarkSlateGray;
input string S2Begin   ="03:55";
input string S2End     ="06:55";
input color  S2Color   =clrDarkSlateGray;
input string S3Begin   ="06:55";
input string S3End     ="09:55";
input color  S3Color   =clrDarkSlateGray;
input string S4Begin   ="09:55";
input string S4End     ="12:55";
input color  S4Color   =clrDarkSlateGray;
input string S5Begin   ="12:55";
input string S5End     ="15:55";
input color  S5Color   =clrDarkSlateGray;
input string S6Begin   ="15:55";
input string S6End     ="18:55";
input color  S6Color   =clrDarkSlateGray;
input string S7Begin   ="18:55";
input string S7End     ="21:55";
input color  S7Color   =clrDarkSlateGray;
input string S8Begin   ="21:55";
input string S8End     ="23:55";
input color  S8Color   =clrDarkSlateGray;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 26.09.2007. 

Fig.1 Indicador i-Sessions

Fig.1 Indicador i-Sessions

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1643

