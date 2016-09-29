無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-Sessions - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1878
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
取引セッション指標。指標は長方形によって8つの取引セッションの色を塗ります。指標入力パラメータにより定義されるセッションの期間：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=50; input string S1Begin ="00:55"; input string S1End ="03:55"; input color S1Color =clrDarkSlateGray; input string S2Begin ="03:55"; input string S2End ="06:55"; input color S2Color =clrDarkSlateGray; input string S3Begin ="06:55"; input string S3End ="09:55"; input color S3Color =clrDarkSlateGray; input string S4Begin ="09:55"; input string S4End ="12:55"; input color S4Color =clrDarkSlateGray; input string S5Begin ="12:55"; input string S5End ="15:55"; input color S5Color =clrDarkSlateGray; input string S6Begin ="15:55"; input string S6End ="18:55"; input color S6Color =clrDarkSlateGray; input string S7Begin ="18:55"; input string S7End ="21:55"; input color S7Color =clrDarkSlateGray; input string S8Begin ="21:55"; input string S8End ="23:55"; input color S8Color =clrDarkSlateGray;
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月26日に公開されました。
図1 i-Sessions指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1643
