ポケットに対して
インディケータ

i-Sessions - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
取引セッション指標。指標は長方形によって8つの取引セッションの色を塗ります。指標入力パラメータにより定義されるセッションの期間：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=50;
input string S1Begin   ="00:55";
input string S1End     ="03:55";
input color  S1Color   =clrDarkSlateGray;
input string S2Begin   ="03:55";
input string S2End     ="06:55";
input color  S2Color   =clrDarkSlateGray;
input string S3Begin   ="06:55";
input string S3End     ="09:55";
input color  S3Color   =clrDarkSlateGray;
input string S4Begin   ="09:55";
input string S4End     ="12:55";
input color  S4Color   =clrDarkSlateGray;
input string S5Begin   ="12:55";
input string S5End     ="15:55";
input color  S5Color   =clrDarkSlateGray;
input string S6Begin   ="15:55";
input string S6End     ="18:55";
input color  S6Color   =clrDarkSlateGray;
input string S7Begin   ="18:55";
input string S7End     ="21:55";
input color  S7Color   =clrDarkSlateGray;
input string S8Begin   ="21:55";
input string S8End     ="23:55";
input color  S8Color   =clrDarkSlateGray;

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月26日に公開されました。 

図1 i-Sessions指標

図1 i-Sessions指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1643

