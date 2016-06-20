Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-Sessions - Indikator für den MetaTrader 5
- 1316
-
Handelssitzungs-Indikator. Der Indikator färbt acht Sessions mit Rechtecken ein. Die Perioden für die Sessions werden durch die Eingabeparameter des Indikators definiert:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=50; input string S1Begin ="00:55"; input string S1End ="03:55"; input color S1Color =clrDarkSlateGray; input string S2Begin ="03:55"; input string S2End ="06:55"; input color S2Color =clrDarkSlateGray; input string S3Begin ="06:55"; input string S3End ="09:55"; input color S3Color =clrDarkSlateGray; input string S4Begin ="09:55"; input string S4End ="12:55"; input color S4Color =clrDarkSlateGray; input string S5Begin ="12:55"; input string S5End ="15:55"; input color S5Color =clrDarkSlateGray; input string S6Begin ="15:55"; input string S6End ="18:55"; input color S6Color =clrDarkSlateGray; input string S7Begin ="18:55"; input string S7End ="21:55"; input color S7Color =clrDarkSlateGray; input string S8Begin ="21:55"; input string S8End ="23:55"; input color S8Color =clrDarkSlateGray;
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.
Abb.1 Der i-Sessions Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1643
