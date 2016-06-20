CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-Sessions - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
i-sessions.mq5 (10.35 KB)
Handelssitzungs-Indikator. Der Indikator färbt acht Sessions mit Rechtecken ein. Die Perioden für die Sessions werden durch die Eingabeparameter des Indikators definiert:

//+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=50;
input string S1Begin   ="00:55";
input string S1End     ="03:55";
input color  S1Color   =clrDarkSlateGray;
input string S2Begin   ="03:55";
input string S2End     ="06:55";
input color  S2Color   =clrDarkSlateGray;
input string S3Begin   ="06:55";
input string S3End     ="09:55";
input color  S3Color   =clrDarkSlateGray;
input string S4Begin   ="09:55";
input string S4End     ="12:55";
input color  S4Color   =clrDarkSlateGray;
input string S5Begin   ="12:55";
input string S5End     ="15:55";
input color  S5Color   =clrDarkSlateGray;
input string S6Begin   ="15:55";
input string S6End     ="18:55";
input color  S6Color   =clrDarkSlateGray;
input string S7Begin   ="18:55";
input string S7End     ="21:55";
input color  S7Color   =clrDarkSlateGray;
input string S8Begin   ="21:55";
input string S8End     ="23:55";
input color  S8Color   =clrDarkSlateGray;

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007. 

Abb.1 Der i-Sessions Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1643

