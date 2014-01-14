Participe de nossa página de fãs
i-Sessions - indicador para MetaTrader 5
- 2437
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
Indicador de pregões. As cores do indicador divididas por retângulos para oito pregões. Os períodos dos pregões definidos nos parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=50; input string S1Begin ="00:55"; input string S1End ="03:55"; input color S1Color =clrDarkSlateGray; input string S2Begin ="03:55"; input string S2End ="06:55"; input color S2Color =clrDarkSlateGray; input string S3Begin ="06:55"; input string S3End ="09:55"; input color S3Color =clrDarkSlateGray; input string S4Begin ="09:55"; input string S4End ="12:55"; input color S4Color =clrDarkSlateGray; input string S5Begin ="12:55"; input string S5End ="15:55"; input color S5Color =clrDarkSlateGray; input string S6Begin ="15:55"; input string S6End ="18:55"; input color S6Color =clrDarkSlateGray; input string S7Begin ="18:55"; input string S7End ="21:55"; input color S7Color =clrDarkSlateGray; input string S8Begin ="21:55"; input string S8End ="23:55"; input color S8Color =clrDarkSlateGray;
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 26.09.2007.
Fig.1 Indicador i-Sessions
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1643
