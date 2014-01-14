CodeBaseSeções
i-Sessions - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2437
Avaliação:
(39)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Indicador de pregões. As cores do indicador divididas por retângulos para oito pregões. Os períodos dos pregões definidos nos parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=50;
input string S1Begin   ="00:55";
input string S1End     ="03:55";
input color  S1Color   =clrDarkSlateGray;
input string S2Begin   ="03:55";
input string S2End     ="06:55";
input color  S2Color   =clrDarkSlateGray;
input string S3Begin   ="06:55";
input string S3End     ="09:55";
input color  S3Color   =clrDarkSlateGray;
input string S4Begin   ="09:55";
input string S4End     ="12:55";
input color  S4Color   =clrDarkSlateGray;
input string S5Begin   ="12:55";
input string S5End     ="15:55";
input color  S5Color   =clrDarkSlateGray;
input string S6Begin   ="15:55";
input string S6End     ="18:55";
input color  S6Color   =clrDarkSlateGray;
input string S7Begin   ="18:55";
input string S7End     ="21:55";
input color  S7Color   =clrDarkSlateGray;
input string S8Begin   ="21:55";
input string S8End     ="23:55";
input color  S8Color   =clrDarkSlateGray;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 26.09.2007.

Fig.1 Indicador i-Sessions

Fig.1 Indicador i-Sessions

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1643

