Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1599
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
Robert Hill
El indicador genera señales de compra y venta y emite alertas en caso de que el indicador Oscilador Estocástico cruce los niveles de sobrecompra o sobreventa.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 06.06.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/419
i-Sessions
Indicador de sesiones de negociaciónSATL
Slow Adaptive Trend Line se utiliza para suprimir el ruido del mercado y los ciclos de mercado con períodos más largos de oscilación.
JMA adaptive average
El uso de la media móvil adaptable JMA es la mejor manera de suavizar los rangos de precios con un mínimo retraso temporal.i-ParamonWorkTime
El indicador i-ParamonWorkTime