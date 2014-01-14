CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - indicador para MetaTrader 5

Robert Hill | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1599
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Robert Hill

El indicador genera señales de compra y venta y emite alertas en caso de que el indicador Oscilador Estocástico cruce los niveles de sobrecompra o sobreventa.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 06.06.2008.

Stochastic_Cross_Alert

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/419

i-Sessions i-Sessions

Indicador de sesiones de negociación

SATL SATL

Slow Adaptive Trend Line se utiliza para suprimir el ruido del mercado y los ciclos de mercado con períodos más largos de oscilación.

JMA adaptive average JMA adaptive average

El uso de la media móvil adaptable JMA es la mejor manera de suavizar los rangos de precios con un mínimo retraso temporal.

i-ParamonWorkTime i-ParamonWorkTime

El indicador i-ParamonWorkTime