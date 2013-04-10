Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-Sessions - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 12279
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор торговых сессий. Индикатор закрашивает прямоугольниками восемь торговых сессий. Периоды сессий определяются соответствующими входными параметрами индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=50; input string S1Begin ="00:55"; input string S1End ="03:55"; input color S1Color =clrDarkSlateGray; input string S2Begin ="03:55"; input string S2End ="06:55"; input color S2Color =clrDarkSlateGray; input string S3Begin ="06:55"; input string S3End ="09:55"; input color S3Color =clrDarkSlateGray; input string S4Begin ="09:55"; input string S4End ="12:55"; input color S4Color =clrDarkSlateGray; input string S5Begin ="12:55"; input string S5End ="15:55"; input color S5Color =clrDarkSlateGray; input string S6Begin ="15:55"; input string S6End ="18:55"; input color S6Color =clrDarkSlateGray; input string S7Begin ="18:55"; input string S7End ="21:55"; input color S7Color =clrDarkSlateGray; input string S8Begin ="21:55"; input string S8End ="23:55"; input color S8Color =clrDarkSlateGray;
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.
Рис.1 Индикатор i-Sessions
Exp_FigurelliSeries
Торговая система с использованием трендового индикатора FigurelliSeriesi-MorningRange
Индикатор утреннего диапазона
i-ParamonWorkTime
Индикатор рабочего времени Парамона.MorningFlat
Этот индикатор отображает уровни "утреннего флэта" и показывает возможные цели