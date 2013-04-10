CodeBaseРазделы
i-Sessions - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор торговых сессий. Индикатор закрашивает прямоугольниками восемь торговых сессий. Периоды сессий определяются соответствующими входными параметрами индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=50;
input string S1Begin   ="00:55";
input string S1End     ="03:55";
input color  S1Color   =clrDarkSlateGray;
input string S2Begin   ="03:55";
input string S2End     ="06:55";
input color  S2Color   =clrDarkSlateGray;
input string S3Begin   ="06:55";
input string S3End     ="09:55";
input color  S3Color   =clrDarkSlateGray;
input string S4Begin   ="09:55";
input string S4End     ="12:55";
input color  S4Color   =clrDarkSlateGray;
input string S5Begin   ="12:55";
input string S5End     ="15:55";
input color  S5Color   =clrDarkSlateGray;
input string S6Begin   ="15:55";
input string S6End     ="18:55";
input color  S6Color   =clrDarkSlateGray;
input string S7Begin   ="18:55";
input string S7End     ="21:55";
input color  S7Color   =clrDarkSlateGray;
input string S8Begin   ="21:55";
input string S8End     ="23:55";
input color  S8Color   =clrDarkSlateGray;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007. 

Рис.1 Индикатор i-Sessions

