J2JMA - indicador para MetaTrader 5
- 1581
Media móvil con el doble suavizado adaptable JMA en el rango de precios.
La media se calcula de la siguiente manera:
J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRECIO[bar]))
donde:
- JMA() - algoritmo de media móvil adaptable;
- PRECIO[] - Valor de las series de precios;
- bar - barra actual.
La media muestra buenos resultados en las tendencias a corto y largo plazo. No se recomienda utilizar valores grandes para la segunda profundidad de suavizado - Length2. En el último caso, el indicador comienza a funcionar como una media estándar JMA siendo el parámetro Length igual a la suma de Length1 y Length2.
Los indicadores ColorJ2JMA y J2JMA utilizan la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser guardada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/431
