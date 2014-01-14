CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

J2JMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1581
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
colorj2jma.mq5 (7.97 KB) ver
j2jma.mq5 (7.14 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Media móvil con el doble suavizado adaptable JMA en el rango de precios.

La media se calcula de la siguiente manera:

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRECIO[bar]))

donde:

  • JMA() - algoritmo de media móvil adaptable;
  • PRECIO[] - Valor de las series de precios;
  • bar - barra actual.

La media muestra buenos resultados en las tendencias a corto y largo plazo. No se recomienda utilizar valores grandes para la segunda profundidad de suavizado - Length2. En el último caso, el indicador comienza a funcionar como una media estándar JMA siendo el parámetro Length igual a la suma de Length1 y Length2.

Los indicadores ColorJ2JMA y J2JMA utilizan la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser guardada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

ColorJ2JMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/431

Cálculo de la Anchura de las Bandas de Bollinger (BBW, Bollinger Band Width) con redes neuronales. Cálculo de la Anchura de las Bandas de Bollinger (BBW, Bollinger Band Width) con redes neuronales.

Este Asesor Experto trabaja con la metodología de las redes neuronales.

RBCI RBCI

El Range Bound Channel Index (RBCI) quita tendencia de baja frecuencia, generado por los componentes del espectro de baja frecuencia y el ruido de alta frecuencia, generado por los componentes de espectro de alta frecuencia.

SATL SATL

Slow Adaptive Trend Line se utiliza para suprimir el ruido del mercado y los ciclos de mercado con períodos más largos de oscilación.

i-Sessions i-Sessions

Indicador de sesiones de negociación