Media móvil con el doble suavizado adaptable JMA en el rango de precios.

La media se calcula de la siguiente manera:

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRECIO[bar]))



donde:

JMA() - algoritmo de media móvil adaptable;

PRECIO[] - Valor de las series de precios;

bar - barra actual.

La media muestra buenos resultados en las tendencias a corto y largo plazo. No se recomienda utilizar valores grandes para la segunda profundidad de suavizado - Length2. En el último caso, el indicador comienza a funcionar como una media estándar JMA siendo el parámetro Length igual a la suma de Length1 y Length2.

Los indicadores ColorJ2JMA y J2JMA utilizan la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser guardada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".