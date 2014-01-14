Autor original:

Kim Igor V. alias KimIV

El indicador i-ParamonWorkTime. Este indicador selecciona dos periodos diarios de máxima volatilidad del mercado. Las características de estos periodos vienen determinadas por los parámetros de entrada del indicador:

input int NumberOfDays= 5 ; input string Begin_1 = "08:00" ; input string End_1 = "11:00" ; input color Color_1 = clrDarkBlue ; input string Begin_2 = "14:00" ; input string End_2 = "17:00" ; input color Color_2 = clrPurple ; input bool HighRange = false ;

Horario de negociación:

Por regla general, la volatilidad más alta del mercado es de 10:00 - 13:30 GMT y de 16:00 - 19:30 GMT. La bolsa de Frankfurt abre a las 10:00 (también es un mercado de valores importante), a las 11:00 - Londres (toda Europa entra en el mercado). La bolsa de Nueva York abre a las 16:00, la bolsa de Chicago abre a las 17:00 (todo USA entra en el mercado).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 26.09.2007.



Fig.1 Indicador i-ParamonWorkTime