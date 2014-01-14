Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-ParamonWorkTime - indicador para MetaTrader 5
- 1345
Autor original:
Kim Igor V. alias KimIV
El indicador i-ParamonWorkTime. Este indicador selecciona dos periodos diarios de máxima volatilidad del mercado. Las características de estos periodos vienen determinadas por los parámetros de entrada del indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR| //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=5; // Cantidad de días en el historial input string Begin_1 ="08:00"; // Hora de inicio 1 input string End_1 ="11:00"; // Hora final 1 input color Color_1 =clrDarkBlue; // Color Paramon 1 input string Begin_2 ="14:00"; // Hora de inicio 2 input string End_2 ="17:00"; // Hora final 2 input color Color_2 =clrPurple; // Color Paramon 2 input bool HighRange =false;
Horario de negociación:
Por regla general, la volatilidad más alta del mercado es de 10:00 - 13:30 GMT y de 16:00 - 19:30 GMT. La bolsa de Frankfurt abre a las 10:00 (también es un mercado de valores importante), a las 11:00 - Londres (toda Europa entra en el mercado). La bolsa de Nueva York abre a las 16:00, la bolsa de Chicago abre a las 17:00 (todo USA entra en el mercado).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 26.09.2007.
Fig.1 Indicador i-ParamonWorkTime
