CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-ParamonWorkTime - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1345
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor original:

Kim Igor V. alias KimIV

El indicador i-ParamonWorkTime. Este indicador selecciona dos periodos diarios de máxima volatilidad del mercado. Las características de estos periodos vienen determinadas por los parámetros de entrada del indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR|
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=5;            // Cantidad de días en el historial
input string Begin_1     ="08:00";      // Hora de inicio 1
input string End_1       ="11:00";      // Hora final 1
input color  Color_1     =clrDarkBlue;  // Color Paramon 1
input string Begin_2     ="14:00";      // Hora de inicio 2
input string End_2       ="17:00";      // Hora final 2
input color  Color_2     =clrPurple;    // Color Paramon 2
input bool   HighRange   =false;

Horario de negociación:

Por regla general, la volatilidad más alta del mercado es de 10:00 - 13:30 GMT y de 16:00 - 19:30 GMT. La bolsa de Frankfurt abre a las 10:00 (también es un mercado de valores importante), a las 11:00 - Londres (toda Europa entra en el mercado). La bolsa de Nueva York abre a las 16:00, la bolsa de Chicago abre a las 17:00 (todo USA entra en el mercado).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 26.09.2007.

i-ParamonWorkTime

Fig.1 Indicador i-ParamonWorkTime

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1642

JMA adaptive average JMA adaptive average

El uso de la media móvil adaptable JMA es la mejor manera de suavizar los rangos de precios con un mínimo retraso temporal.

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

El indicador genera señales de compra y venta y emite alertas en caso de que el indicador Oscilador Estocástico cruce los niveles de sobrecompra o sobreventa.

Go Go

El indicador de tendencia más simple.

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator es el resultado de una investigación a largo plazo en el campo de la predicción de las series temporales. Este indicador pronostica el futuro comportamiento de los precios.