i-ParamonWorkTime - indicador para MetaTrader 5
- 1543
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
Indicador i-ParamonWorkTime Este indicador seleciona dentro de 24 horas dois períodos de alta volatilidade do mercado. Estes valores dos períodos podem ser definidos nos parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETRO DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=5; // Número de dias no histórico input string Begin_1 ="08:00"; // Hora de início 1 input string End_1 ="11:00"; // Hora de término 1 input color Color_1 =clrDarkBlue; // Cor dos parâmetros 1 input string Begin_2 ="14:00"; // Hora de início 2 input string End_2 ="17:00"; // Hora de término 2 input color Color_2 =clrPurple; // Cor dos parâmetros 2 input bool HighRange =false;
O tempo de trabalho para negociação:
Como regra geral, a maior volatilidade do mercado é entre 10:00-13:30 (Horário de Moscovo-MSK) e 16:00 - 19:30 (Horário de Moscovo-MSK). A Bolsa de Frankfurt abre às 10:00 (é também uma forte bolsa de valores), às 11h00 - em Londres (toda a Europa entra no mercado). A Bolsa de Nova York abre às 16:00, A Bolsa de Chicago abre às 17:00 (todo EUA entra no mercado).
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 26.09.2007.
Fig.1 Indicador i-ParamonWorkTime
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1642
