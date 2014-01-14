CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-ParamonWorkTime - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1543
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Indicador i-ParamonWorkTime Este indicador seleciona dentro de 24 horas dois períodos de alta volatilidade do mercado. Estes valores dos períodos podem ser definidos nos parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÂMETRO DE ENTRADA DO INDICADOR  |
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=5;            // Número de dias no histórico
input string Begin_1     ="08:00";      // Hora de início 1
input string End_1       ="11:00";      // Hora de término 1
input color  Color_1     =clrDarkBlue;  // Cor dos parâmetros 1
input string Begin_2     ="14:00";      // Hora de início 2
input string End_2       ="17:00";      // Hora de término 2
input color  Color_2     =clrPurple;    // Cor dos parâmetros 2
input bool   HighRange   =false;

O tempo de trabalho para negociação:

Como regra geral, a maior volatilidade do mercado é entre 10:00-13:30 (Horário de Moscovo-MSK) e 16:00 - 19:30 (Horário de Moscovo-MSK). A Bolsa de Frankfurt abre às 10:00 (é também uma forte bolsa de valores), às 11h00 - em Londres (toda a Europa entra no mercado). A Bolsa de Nova York abre às 16:00, A Bolsa de Chicago abre às 17:00 (todo EUA entra no mercado).

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 26.09.2007.

i-ParamonWorkTime

Fig.1 Indicador i-ParamonWorkTime

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1642

3D_Oscillator_HTF_Signal 3D_Oscillator_HTF_Signal

3D_Oscillator_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador 3D_Oscillator através de objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um sinal de entrada no mercado.

i-Sessions i-Sessions

Indicador dos pregões de negociação.

IncVidyaOnArray IncVidyaOnArray

A classe CVidyaOnArray foi destinada para o cálculo de VIDYA (Variable Index Dynamic Average) em um buffer de indicador.

Exp_FigurelliSeries Exp_FigurelliSeries

Sistema de negociação baseado no indicador de tendência FigurelliSeries.