Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Indicador i-ParamonWorkTime Este indicador seleciona dentro de 24 horas dois períodos de alta volatilidade do mercado. Estes valores dos períodos podem ser definidos nos parâmetros de entrada do indicador:

input int NumberOfDays= 5 ; input string Begin_1 = "08:00" ; input string End_1 = "11:00" ; input color Color_1 = clrDarkBlue ; input string Begin_2 = "14:00" ; input string End_2 = "17:00" ; input color Color_2 = clrPurple ; input bool HighRange = false ;

O tempo de trabalho para negociação:

Como regra geral, a maior volatilidade do mercado é entre 10:00-13:30 (Horário de Moscovo-MSK) e 16:00 - 19:30 (Horário de Moscovo-MSK). A Bolsa de Frankfurt abre às 10:00 (é também uma forte bolsa de valores), às 11h00 - em Londres (toda a Europa entra no mercado). A Bolsa de Nova York abre às 16:00, A Bolsa de Chicago abre às 17:00 (todo EUA entra no mercado).

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 26.09.2007.



Fig.1 Indicador i-ParamonWorkTime