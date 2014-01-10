请观看如何免费下载自动交易
i-ParamonWorkTime - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Kim Igor V. aka KimIV
i-ParamonWorkTime 指标. 本指标选择24小时之内有最高市场动荡的两个时间段. 这些时间段可以通过指标输入参数定义:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=5; // 历史中的天数 input string Begin_1 ="08:00"; // 起始时间 1 input string End_1 ="11:00"; // 结束时间 1 input color Color_1 =clrDarkBlue; // Paramon 颜色 1 input string Begin_2 ="14:00"; // 起始时间 2 input string End_2 ="17:00"; // 结束时间 2 input color Color_2 =clrPurple; // Paramon 颜色 2 input bool HighRange =false;
交易的工作时间:
做为一个原则, 市场波动最大的是 10.00 am - 01.30 pm MSK 和 04.00 pm - 07.30 pm MSK. 法兰克福股票交易市场于 10.00 am 开放 (它是一个重要的股票交易市场), 在 11.00 am - 伦敦 (所有欧洲市场开放). 纽约股票交易市场开放于 4.00 pm, 芝加哥股票交易开放于 5.00 pm (所有美国市场开放).
本指标首先于2007年9月26日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图 i-ParamonWorkTime 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1642
