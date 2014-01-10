代码库部分
i-ParamonWorkTime - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1616
等级:
(27)
已发布:
已更新:
真实作者:

Kim Igor V. aka KimIV

i-ParamonWorkTime 指标. 本指标选择24小时之内有最高市场动荡的两个时间段. 这些时间段可以通过指标输入参数定义:

//+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=5;            // 历史中的天数
input string Begin_1     ="08:00";      // 起始时间 1
input string End_1       ="11:00";      // 结束时间 1
input color  Color_1     =clrDarkBlue;  // Paramon 颜色 1
input string Begin_2     ="14:00";      // 起始时间 2
input string End_2       ="17:00";      // 结束时间 2
input color  Color_2     =clrPurple;    // Paramon 颜色 2
input bool   HighRange   =false;

交易的工作时间:

做为一个原则, 市场波动最大的是 10.00 am - 01.30 pm MSK 和 04.00 pm - 07.30 pm MSK. 法兰克福股票交易市场于 10.00 am 开放 (它是一个重要的股票交易市场), 在 11.00 am - 伦敦 (所有欧洲市场开放). 纽约股票交易市场开放于 4.00 pm, 芝加哥股票交易开放于 5.00 pm (所有美国市场开放).

本指标首先于2007年9月26日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

i-ParamonWorkTime

图 i-ParamonWorkTime 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1642

