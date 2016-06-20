Der echte Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

Der i-ParamonWorkTime Indikator. Dieser Indikator wählt innerhalb von 24 Stunden zwei Perioden mit der höchsten Marktvolatilität aus. Diese Periodenwerte können durch die Eingabeparameter festgelegt werden:

input int NumberOfDays= 5 ; input string Begin_1 = "08:00" ; input string End_1 = "11:00" ; input Farbe Color_1 = clrDarkBlue ; input string Begin_2 = "08:00" ; input string End_2 = "11:00" ; input Farbe Color_2 = clrPurple ; input bool HighRange = false ;

Ausführungszeit für's Trading:

Eine einfache Regel lautet, die höchste Markt-Volatilität ist zwischen 10.00 Vormittag und 01.30 Nachmittag Moskauer Zeit und 04.00 Nachmittag bis 07.30 Nachmittag Moskauer Zeit. Die Frankfurter Börse öffnet um 10.00 Vormittag (das ist auch eine starke Aktienbörse), um 11.00 Vormittag - London (alle Europäer steigen in den Markt ein). Die New York Stock Exchange öffnet um 4.00 Nachmittag, Chicago Stock Exchange öffnet um 5.00 Nachmittag (gesamte USA steigen in den Markt ein).

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.



Abb.1 Der i-ParamonWorkTime Indikator