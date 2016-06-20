und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-ParamonWorkTime - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 962
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Kim Igor V. aka KimIV
Der i-ParamonWorkTime Indikator. Dieser Indikator wählt innerhalb von 24 Stunden zwei Perioden mit der höchsten Marktvolatilität aus. Diese Periodenwerte können durch die Eingabeparameter festgelegt werden:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=5; // Anzahl von Tagen in Historie input string Begin_1 ="08:00"; // Beginnzeit 1 input string End_1 ="11:00"; // Endzeit 1 input Farbe Color_1 =clrDarkBlue; // Paramon Farbe 1 input string Begin_2 ="08:00"; // Beginnzeit 2 input string End_2 ="11:00"; // Endzeit 2 input Farbe Color_2 =clrPurple; // Paramon Farbe 2 input bool HighRange =false;
Ausführungszeit für's Trading:
Eine einfache Regel lautet, die höchste Markt-Volatilität ist zwischen 10.00 Vormittag und 01.30 Nachmittag Moskauer Zeit und 04.00 Nachmittag bis 07.30 Nachmittag Moskauer Zeit. Die Frankfurter Börse öffnet um 10.00 Vormittag (das ist auch eine starke Aktienbörse), um 11.00 Vormittag - London (alle Europäer steigen in den Markt ein). Die New York Stock Exchange öffnet um 4.00 Nachmittag, Chicago Stock Exchange öffnet um 5.00 Nachmittag (gesamte USA steigen in den Markt ein).
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.
Abb.1 Der i-ParamonWorkTime Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1642
Handelssystem, das den FigurelliSeries Trend Indikator verwendetExp_CandleTrend
Das einfachste nicht Indikator basierte Handelssystem, dass den Zeitpunkt für den Einstieg durch das Vorhandensein einer einzelnen gerichteten Kerze festlegt
Handelssitzungs-Indikator.MorningFlat
Der Indikator zeigt die Ebenen der "morgendlichen Flaute" und zeigt mögliche Ziele