Индикаторы

i-ParamonWorkTime - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
4246
(27)
Загрузить ZIP
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор рабочего времени Парамона. Этот индикатор выделяет в течение суток два периода времени, когда на рынке наблюдается наибольшая волатильность. Значения этих периодов определяются входными параметрами индикаторов:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=5;            // Количество дней истории
input string Begin_1     ="08:00";      // Время начала 1
input string End_1       ="11:00";      // Время окончания 1
input color  Color_1     =clrDarkBlue;  // Цвет Парамона 1
input string Begin_2     ="14:00";      // Время начала 2
input string End_2       ="17:00";      // Время окончания 2
input color  Color_2     =clrPurple;    // Цвет Парамона 2
input bool   HighRange   =false;

Рабочее время для торговли:

Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на: 10.00 - 13.30 МСК 16.00 - 19.30 МСК В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.    

i-ParamonWorkTime

Рис.1 Индикатор i-ParamonWorkTime

