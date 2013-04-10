Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор рабочего времени Парамона. Этот индикатор выделяет в течение суток два периода времени, когда на рынке наблюдается наибольшая волатильность. Значения этих периодов определяются входными параметрами индикаторов:

input int NumberOfDays= 5 ; input string Begin_1 = "08:00" ; input string End_1 = "11:00" ; input color Color_1 = clrDarkBlue ; input string Begin_2 = "14:00" ; input string End_2 = "17:00" ; input color Color_2 = clrPurple ; input bool HighRange = false ;

Рабочее время для торговли:

Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на: 10.00 - 13.30 МСК 16.00 - 19.30 МСК В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.

Рис.1 Индикатор i-ParamonWorkTime