i-ParamonWorkTime - индикатор для MetaTrader 5
- 4246
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор рабочего времени Парамона. Этот индикатор выделяет в течение суток два периода времени, когда на рынке наблюдается наибольшая волатильность. Значения этих периодов определяются входными параметрами индикаторов:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=5; // Количество дней истории input string Begin_1 ="08:00"; // Время начала 1 input string End_1 ="11:00"; // Время окончания 1 input color Color_1 =clrDarkBlue; // Цвет Парамона 1 input string Begin_2 ="14:00"; // Время начала 2 input string End_2 ="17:00"; // Время окончания 2 input color Color_2 =clrPurple; // Цвет Парамона 2 input bool HighRange =false;
Рабочее время для торговли:
Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на: 10.00 - 13.30 МСК 16.00 - 19.30 МСК В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.
Рис.1 Индикатор i-ParamonWorkTime
