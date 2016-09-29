無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-ParamonWorkTime - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1001
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Kim Igor V. aka KimIV
i-ParamonWorkTime指標この指標は、24時間内で最も高い市場のボラティリティの2つの期間を選択します。<これらの期間の値は、指標入力パラメータによって定義することができます。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int NumberOfDays=5; // 履歴での日数 input string Begin_1 ="08:00"; // 開始時刻1 input string End_1 ="11:00"; // 終了時刻1 input color Color_1 =clrDarkBlue; // Paramonの色1 input string Begin_2 ="14:00"; // 開始時刻2 input string End_2 ="17:00"; // 終了時刻2 input color Color_2 =clrPurple; // Paramonの色2 input bool HighRange =false;
取引時間：
原則として、最高の市場のボラティリティは午前10時から午後1時半MSKと午後4時から7時半MSKに起こります。フランクフルト証券取引所（これもまた強力な証券取引所です）は午前10時、ロンドンは午前11時に開きます（全欧州が市場に入ります）。ニューヨーク証券取引所は午後4時、シカゴ証券取引所は午後5時に開きます（全米国が市場に入ります）。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月26日に公開されました。
図1 i-ParamonWorkTime指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1642
Exp_FigurelliSeries
FigurelliSeriesトレンド指標を使った取引システム。Exp_CandleTrend
単一方向のローソク足の存在によって参入の瞬間を定義する最も簡単な非指標ベースの取引システム
i-Sessions
取引セッション指標MorningFlat
この指標は、「morning flat（朝のもみ合い相場）」のレベルを表示し、可能なターゲットを示します。