i-ParamonWorkTime

実際の著者：

Kim Igor V. aka KimIV

i-ParamonWorkTime指標この指標は、24時間内で最も高い市場のボラティリティの2つの期間を選択します。<これらの期間の値は、指標入力パラメータによって定義することができます。

input int NumberOfDays= 5 ; input string Begin_1 = "08:00" ; input string End_1 = "11:00" ; input color Color_1 = clrDarkBlue ; input string Begin_2 = "14:00" ; input string End_2 = "17:00" ; input color Color_2 = clrPurple ; input bool HighRange = false ;

取引時間：

原則として、最高の市場のボラティリティは午前10時から午後1時半MSKと午後4時から7時半MSKに起こります。フランクフルト証券取引所（これもまた強力な証券取引所です）は午前10時、ロンドンは午前11時に開きます（全欧州が市場に入ります）。ニューヨーク証券取引所は午後4時、シカゴ証券取引所は午後5時に開きます（全米国が市場に入ります）。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月26日に公開されました。



図1 i-ParamonWorkTime指標