ポケットに対して
インディケータ

i-ParamonWorkTime - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Kim Igor V. aka KimIV

i-ParamonWorkTime指標この指標は、24時間内で最も高い市場のボラティリティの2つの期間を選択します。<これらの期間の値は、指標入力パラメータによって定義することができます。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input int    NumberOfDays=5;            // 履歴での日数
input string Begin_1     ="08:00";      // 開始時刻1
input string End_1       ="11:00";      // 終了時刻1
input color  Color_1     =clrDarkBlue;  // Paramonの色1
input string Begin_2     ="14:00";      // 開始時刻2
input string End_2       ="17:00";      // 終了時刻2
input color  Color_2     =clrPurple;    // Paramonの色2
input bool   HighRange   =false;

取引時間：

原則として、最高の市場のボラティリティは午前10時から午後1時半MSKと午後4時から7時半MSKに起こります。フランクフルト証券取引所（これもまた強力な証券取引所です）は午前10時、ロンドンは午前11時に開きます（全欧州が市場に入ります）。ニューヨーク証券取引所は午後4時、シカゴ証券取引所は午後5時に開きます（全米国が市場に入ります）。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月26日に公開されました。

i-ParamonWorkTime

図1 i-ParamonWorkTime指標

