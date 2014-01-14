Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Chande Momentum Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 3122
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Real author:
Tushar Chande
Descipción:
El oscilador Chande Momentum (CMO) fue desarrollado por Tushar Chande y es un indicador técnico que intenta capturar el Momentum. Chande discute esto y muchos otros indicadores en su libro "el nuevo Trader técnico: Alzar Su Beneficio al Conectarse a los Últimos Indicadores". El rango de CMO es de -100 a 100. Los valores de + 50 y -50 se asumen como estados de sobrecompra y sobreventa del mercado.
El indicador utiliza SmoothAlgorithms.mqh de la librería de algoritmos suavizados (SmoothAlgorithms.mqh debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Include), descrito en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/411
No hay ningún indicador más simple basado en un sistema de comercio que defina los momentos de entrada solo por la presencia de las velasMódulo de señales de comercio, basado en el Osiclador Chande Momentum
El cruce de los niveles de de sobrecompra/sobreventa del oscilador Chande Momentum se utiliza como una señal para abrir las posiciones.
El indicador CoeffofLine muestra la futura dirección de los precios más probables (2-3 barras).i-MorningRange
El indicador i-MorningRange