Chande Momentum Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3122
(24)
chande_momentum_oscillator.mq5 (4.49 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Real author:

Tushar Chande

Descipción:

El oscilador Chande Momentum (CMO) fue desarrollado por Tushar Chande y es un indicador técnico que intenta capturar el Momentum. Chande discute esto y muchos otros indicadores en su libro "el nuevo Trader técnico: Alzar Su Beneficio al Conectarse a los Últimos Indicadores". El rango de CMO es de -100 a 100. Los valores de + 50 y -50 se asumen como estados de sobrecompra y sobreventa del mercado.

El indicador utiliza SmoothAlgorithms.mqh de la librería de algoritmos suavizados (SmoothAlgorithms.mqh debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Include), descrito en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".

Chande Momentum Oscillator (CMO)

