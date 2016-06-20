CodeBaseKategorien
Exp_CandleTrend - Experte für den MetaTrader 5

Das einfachste nicht Indikator basierte Handelssystem, dass den Zeitpunkt für den Einstieg durch das Vorhandensein einer einzelnen gerichteten Kerze festlegt. Signale zum Öffnen von Positionen ergeben sich, wenn eine Folge von simultan steigenden oder fallenden Kerzen vorliegt. Die Anzahl dieser Kerzen wird durch den Eingabeparameter des Expert Advisors bestimmt. 

input uint CandleTrendTotal=3; //Anzahl von Kerzen in eine Richtung

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4: 

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1640

