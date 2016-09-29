コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_CandleTrend - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
816
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.39 KB) ビュー
exp_candletrend.mq5 (6.47 KB) ビュー
図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

 H4での2011のXAUUSD の検証結果： 

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1640

