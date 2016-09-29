無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_CandleTrend - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 816
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H4での2011のXAUUSD の検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1640
