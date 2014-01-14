Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CoeffofLine - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1459
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Ramdass - Sólo conversión
El indicador CoeffofLine muestra la futura dirección de los precios más probables (2-3 barras).
El indicador depende del símbolo, plazo y período. Si el indicador se gira hacia arriba, es una señal para abrir posiciones largas. La señal para cerrar una posición larga es: el indicador baja y la confirmación del timeframe menor (valores negativos). Las reglas son similares para las posiciones cortas: Se gira a la baja en el timeframe actual, para el cierre de las posiciones cortas se necesita una confirmación en un timeframe menor (valores positivos).
Este indicador se implementó por primera vez en Code Base en mql4.com 11.08.2006.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/410
Chande Momentum Oscillator (CMO) es un indicador técnico que intenta capturar el Momentum.Exp_CandleTrend
No hay ningún indicador más simple basado en un sistema de comercio que defina los momentos de entrada solo por la presencia de las velas
El indicador i-MorningRangeKeltner Channel
El Keltner Channel son envelopes basados en la volatilidad, se sitúa por encima y por debajo de un MA exponencial.