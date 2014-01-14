Autor real:

Ramdass - Sólo conversión

El indicador CoeffofLine muestra la futura dirección de los precios más probables (2-3 barras).



El indicador depende del símbolo, plazo y período. Si el indicador se gira hacia arriba, es una señal para abrir posiciones largas. La señal para cerrar una posición larga es: el indicador baja y la confirmación del timeframe menor (valores negativos). Las reglas son similares para las posiciones cortas: Se gira a la baja en el timeframe actual, para el cierre de las posiciones cortas se necesita una confirmación en un timeframe menor (valores positivos).



Este indicador se implementó por primera vez en Code Base en mql4.com 11.08.2006.