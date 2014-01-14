Sistenma de negociação simples, que não se baseia em nenhum indicador, que define o momento de entrada no mercado apenas pelas velas. O sinais para abrir uma posição ocorrem em uma sequência crescimento ou quedas simultâneas das velas. O número dessas velas são definidas pelo parâmetro de entrada do Expert Advisor.

input uint CandleTrendTotal= 3 ;

Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para ser utilizada em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero e a habilidade de definir Stop Loss e Take Profts simultaneamente a abertura de posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste