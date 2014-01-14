CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_CandleTrend - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2114
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistenma de negociação simples, que não se baseia em nenhum indicador, que define o momento de entrada no mercado apenas pelas velas. O sinais para abrir uma posição ocorrem em uma sequência crescimento ou quedas simultâneas das velas. O número dessas velas são definidas pelo parâmetro de entrada do Expert Advisor. 

input uint CandleTrendTotal=3; //número de velas em apenas uma direção

Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para ser utilizada em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero e a habilidade de definir Stop Loss e Take Profts simultaneamente a abertura de posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011: 

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1640

Exp_FigurelliSeries Exp_FigurelliSeries

Sistema de negociação baseado no indicador de tendência FigurelliSeries.

IncVidyaOnArray IncVidyaOnArray

A classe CVidyaOnArray foi destinada para o cálculo de VIDYA (Variable Index Dynamic Average) em um buffer de indicador.

IncForceOnArray IncForceOnArray

A classe CForceOnArray é destinada ao cálculo dos buffers do indicador Force Index.

i-MorningRange i-MorningRange

Indicador i-MorningRange.