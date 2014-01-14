Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_CandleTrend - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2114
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistenma de negociação simples, que não se baseia em nenhum indicador, que define o momento de entrada no mercado apenas pelas velas. O sinais para abrir uma posição ocorrem em uma sequência crescimento ou quedas simultâneas das velas. O número dessas velas são definidas pelo parâmetro de entrada do Expert Advisor.
input uint CandleTrendTotal=3; //número de velas em apenas uma direção
Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para ser utilizada em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero e a habilidade de definir Stop Loss e Take Profts simultaneamente a abertura de posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1640
Sistema de negociação baseado no indicador de tendência FigurelliSeries.IncVidyaOnArray
A classe CVidyaOnArray foi destinada para o cálculo de VIDYA (Variable Index Dynamic Average) em um buffer de indicador.
A classe CForceOnArray é destinada ao cálculo dos buffers do indicador Force Index.i-MorningRange
Indicador i-MorningRange.