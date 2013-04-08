CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_CandleTrend - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5576
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простейшая безиндикаторная торговая система определяющая моменты входа по наличию однонаправленных свечей. Сигналы для открывания позиций возникают в моменты, когда возникает последовательность одновременно растущих или одновременно падающих свечей. Количество этих свечей определяется входным параметром эксперта. 

input uint CandleTrendTotal=3; //количество свеч в одном направлении

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4: 

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования 

 

 

DailyTurnPoint DailyTurnPoint

Ещё одна вариация на тему разворотных, пивотных точек

Profit Loss Calculator Profit Loss Calculator

Калькулятор-панель для расчёта прибыли/убытка. Данные пересчитываются при сдвиге линий, либо изменении параметров в полях ввода цены входа, лота, прибыли или убытка в пипсах или валюте депозита.

i-MorningRange i-MorningRange

Индикатор утреннего диапазона

Exp_FigurelliSeries Exp_FigurelliSeries

Торговая система с использованием трендового индикатора FigurelliSeries