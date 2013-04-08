Простейшая безиндикаторная торговая система определяющая моменты входа по наличию однонаправленных свечей. Сигналы для открывания позиций возникают в моменты, когда возникает последовательность одновременно растущих или одновременно падающих свечей. Количество этих свечей определяется входным параметром эксперта.

input uint CandleTrendTotal= 3 ;

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования