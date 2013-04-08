Ставь лайки и следи за новостями
Exp_CandleTrend - эксперт для MetaTrader 5
Простейшая безиндикаторная торговая система определяющая моменты входа по наличию однонаправленных свечей. Сигналы для открывания позиций возникают в моменты, когда возникает последовательность одновременно растущих или одновременно падающих свечей. Количество этих свечей определяется входным параметром эксперта.
input uint CandleTrendTotal=3; //количество свеч в одном направлении
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
