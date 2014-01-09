最简单的无指标交易系统，以蜡烛条显现的单一方向定义入场时刻。开仓信号产生于并发的上涨或下跌蜡烛条序列。蜡烛条的数量在 EA 输入参数中定义。.

input uint CandleTrendTotal= 3 ;

考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种t XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表