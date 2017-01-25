请观看如何免费下载自动交易
Waddah_Attar_Trend_HTF - MetaTrader 5脚本
在输入参数中带有时段选择选项的 Waddah_Attar_Trend 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 Waddah_Attar_Trend.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. Waddah_Attar_Trend_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16399
TralingLine
虚拟的止损或者移动止损。Waddah_Attar_Trend
一个趋势指标，它使用了 MACD 的数值乘以资产的平均价格，以彩色柱形图形式显示。
Bear_Bulls_Power_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Bear_Bulls_Power 指标。si_q_asi_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 si_q_asi 指标。