CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Waddah_Attar_Trend_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2066
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Waddah_Attar_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Waddah_Attar_Trend.mq5.

Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Trend_HTF

Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Trend_HTF

BalanceOfPower_Histogram_Alert BalanceOfPower_Histogram_Alert

Индикатор Balance of Power (BOP) в виде цветной гистограммы силы и направления действующего тренда с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

ColorJSatl_Digit_HTF ColorJSatl_Digit_HTF

Индикатор ColorJSatl_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorJFatl_Digit_Alert ColorJFatl_Digit_Alert

Индикатор ColorJFatl_Digit с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Exp_ColorJSatl_Digit Exp_ColorJSatl_Digit

Эксперт Exp_ColorJSatl_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorJSatl_Digit.