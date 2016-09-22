Индикатор Balance of Power (BOP) в виде цветной гистограммы силы и направления действующего тренда с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Индикатор ColorJSatl_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.