Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Waddah_Attar_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1098
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Waddah_Attar_Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Waddah_Attar_Trend.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Waddah_Attar_Trend_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16399
Stop Loss ou Trailing Stop virtuais.Waddah_Attar_Trend
Indicador de tendência que usa produto dos valores MACD para o preço médio de um ativo financeiro, é executado como um histograma colorido.
Indicador Bear_Bulls_Power com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.si_q_asi_HTF
Indicador si_q_asi com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.