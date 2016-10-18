CodeBaseSecciones
Bear_Bulls_Power_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1173
(11)
Indicador Bear_Bulls_Power con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Bear_Bulls_Power.mq5.

Fig. 1. Indicador Bear_Bulls_Power_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16400

Waddah_Attar_Trend_HTF Waddah_Attar_Trend_HTF

Indicador Waddah_Attar_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TralingLine TralingLine

Stop Loss o Trailing Stop virtual.

si_q_asi_HTF si_q_asi_HTF

Indicador si_q_asi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorJSatl_Digit_HTF ColorJSatl_Digit_HTF

Indicador ColorJSatl_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.