Waddah_Attar_Trend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 889
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator Waddah_Attar_Trend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Waddah_Attar_Trend.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator Waddah_Attar_Trend_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16399
