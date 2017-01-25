请观看如何免费下载自动交易
本EA交易是想用在外汇交易的对冲账户中的，它没有在纯账户中测试过。
当出现了新的仓位时，EA绘制一条趋势线，可以根据需要移动。
趋势线对于买入仓位会低于建仓价格，而对于卖出仓位会高于建仓价格，会向右(向将来)偏移两个柱，当新的柱出现后还会继续移动。
如果趋势线将来被移动了，它可能会低于买入仓位，EA就会生成消息，指出价格和利润/亏损已经达到，将会关闭所有的仓位。
