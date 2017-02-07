und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TralingLine - Experte für den MetaTrader 5
- 1126
Der EA ist für die Arbeit auf den hedge-Kontos Forex vorgesehen. Auf netting wurde es noch nicht probiert.
Beim Erscheinen einer neuen Position zeichnet der EA eine Trend-Linie, die man nach seinem Geschmack verschieben kann.
Für die Buy-Positionen wird die Trend-Linie niedriger, für Sell—Positionen wird es entsprechend höher als die Preise der Eröffnung und um 2 Bars rechter (in die Zukunft), wo sie genauso bleiben und werden sich mit dem Erscheinen einer neuen Bar bewegen.
Wenn Sie später die Trend-Linie so verschieben, dass sie zum Beispiel niedriger als Position Buy ist, so wird die Meldung erscheinen, nach welchem Preis und mit welchem Gewinn oder welchem Verlust alle Order geschlossen werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16396
