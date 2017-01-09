CodeBaseSeções
TralingLine - expert para MetaTrader 5

O Expert é projetado para funcionar em contas Forex com cobertura. Em contas com compensação não tem sido verificado.

Após surgir uma nova posição, o Expert plota uma linha de tendência que pode ser movida à sua vontade.

Para posições Buy, a linha de tendência será inferior, enquanto para Sell ela será superior ao preço de abertura e, além disso, estará dois barras mais para direita (no futuro), onde ficarão e irão ser movidas com o surgimento de uma barra nova.

Se, em seguida, a linha de tendência for movida de maneira que fique, por exemplo, abaixo da posição Buy, aparecerá uma mensagem que indica a que preço e com qual lucro ou perda serão fechadas todas as ordens.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16396

