Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TralingLine - expert para MetaTrader 5
O Expert é projetado para funcionar em contas Forex com cobertura. Em contas com compensação não tem sido verificado.
Após surgir uma nova posição, o Expert plota uma linha de tendência que pode ser movida à sua vontade.
Para posições Buy, a linha de tendência será inferior, enquanto para Sell ela será superior ao preço de abertura e, além disso, estará dois barras mais para direita (no futuro), onde ficarão e irão ser movidas com o surgimento de uma barra nova.
Se, em seguida, a linha de tendência for movida de maneira que fique, por exemplo, abaixo da posição Buy, aparecerá uma mensagem que indica a que preço e com qual lucro ou perda serão fechadas todas as ordens.
