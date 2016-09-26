Советник предназначен для работы на hedge-счетах Forex. На netting не проверялось.

При появлении новой позиции советник рисует трендовую линию, которую можно перемещать как душе угодно.

Для Buy-позиций трендовая будет ниже, для Sell — соответственно выше цены открытия и на 2 бара правее (в будущее), где так и останутся и будут передвигаться с появлением нового бара.

Если потом трендовую линию переместить так, что она будет, к примеру, ниже позиции Buy, то появится сообщение, по какой цене и с какой прибылью или убытком закроются все ордера.