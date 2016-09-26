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Советники

TralingLine - эксперт для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Советник предназначен для работы на hedge-счетах Forex. На netting не проверялось.

При появлении новой позиции советник рисует трендовую линию, которую можно перемещать как душе угодно.

Для Buy-позиций трендовая будет ниже, для Sell — соответственно выше цены открытия и на 2 бара правее (в будущее), где так и останутся и будут передвигаться с появлением нового бара.

Если потом трендовую линию переместить так, что она будет, к примеру, ниже позиции Buy, то появится сообщение, по какой цене и с какой прибылью или убытком закроются все ордера.

Exp_Waddah_Attar_Trend Exp_Waddah_Attar_Trend

Эксперт Exp_Waddah_Attar_Trend построен на основе изменения цвета индикатора Waddah_Attar_Trend.

Exp_ColorJSatl_Digit Exp_ColorJSatl_Digit

Эксперт Exp_ColorJSatl_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorJSatl_Digit.

JSatlCandle JSatlCandle

Индикатор JSatl в свечном виде.

Exp_i4_DRF_v2 Exp_i4_DRF_v2

Эксперт Exp_i4_DRF_v2 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v2.