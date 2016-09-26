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TralingLine - эксперт для MetaTrader 5
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Советник предназначен для работы на hedge-счетах Forex. На netting не проверялось.
При появлении новой позиции советник рисует трендовую линию, которую можно перемещать как душе угодно.
Для Buy-позиций трендовая будет ниже, для Sell — соответственно выше цены открытия и на 2 бара правее (в будущее), где так и останутся и будут передвигаться с появлением нового бара.
Если потом трендовую линию переместить так, что она будет, к примеру, ниже позиции Buy, то появится сообщение, по какой цене и с какой прибылью или убытком закроются все ордера.
Эксперт Exp_Waddah_Attar_Trend построен на основе изменения цвета индикатора Waddah_Attar_Trend.Exp_ColorJSatl_Digit
Эксперт Exp_ColorJSatl_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorJSatl_Digit.
Индикатор JSatl в свечном виде.Exp_i4_DRF_v2
Эксперт Exp_i4_DRF_v2 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v2.