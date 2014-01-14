Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-MorningRange - indicador para MetaTrader 5
El indicador de rango matinal i-MorningRange.
Parámetros de entrada del indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR| //+-----------------------------------+ input string CheckTime ="08:00"; // Rango de tiempo de comprobación input bool ShowHistory =true; // Mostrar los niveles en historial input int NumberOfDays=5; // Cantidad de días en el historial input bool ShowComment =true; // Muestra comentarios input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras input color Color1=clrBlue; // color de resistencia input color Color2=clrDarkOrange; // color de soporte
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 26.09.2007.
Fig.1 Indicador i-MorningRange
