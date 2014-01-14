CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-MorningRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1168
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador de rango matinal i-MorningRange.

Parámetros de entrada del indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR|
//+-----------------------------------+
input string CheckTime   ="08:00";   // Rango de tiempo de comprobación
input bool   ShowHistory =true;     // Mostrar los niveles en historial
input int    NumberOfDays=5;        // Cantidad de días en el historial
input bool   ShowComment =true;     // Muestra comentarios
input int    Shift=0;               // desplazamiento horizontal del indicador en barras
input color Color1=clrBlue;         // color de resistencia
input color Color2=clrDarkOrange;   // color de soporte

 Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 26.09.2007.   

Fig.1 Indicador i-MorningRange

Fig.1 Indicador i-MorningRange 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1639

CoeffofLine CoeffofLine

El indicador CoeffofLine muestra la futura dirección de los precios más probables (2-3 barras).

Chande Momentum Oscillator Chande Momentum Oscillator

Chande Momentum Oscillator (CMO) es un indicador técnico que intenta capturar el Momentum.

Keltner Channel Keltner Channel

El Keltner Channel son envelopes basados en la volatilidad, se sitúa por encima y por debajo de un MA exponencial.

Donchian Channels Donchian Channels

Donchian Channels es un indicador de volatilidad basado en el cálculo de la gama actual de precios con el uso de los últimos precios más altos y más bajos.