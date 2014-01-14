Chande Momentum Oscillator (CMO) es un indicador técnico que intenta capturar el Momentum.

El indicador CoeffofLine muestra la futura dirección de los precios más probables (2-3 barras).

El Keltner Channel son envelopes basados en la volatilidad, se sitúa por encima y por debajo de un MA exponencial.

Donchian Channels es un indicador de volatilidad basado en el cálculo de la gama actual de precios con el uso de los últimos precios más altos y más bajos.