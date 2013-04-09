CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-MorningRange - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3333
(24)
Индикатор утреннего диапазона. Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input string CheckTime   ="08:00";  // Время проверки диапазона
input bool   ShowHistory =true;     // Показывать исторические уровни
input int    NumberOfDays=5;        // Количество дней истории
input bool   ShowComment =true;     // Показывать комментарии
input int    Shift=0;               // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input color Color1=clrBlue;         // цвет сопротивления
input color Color2=clrDarkOrange;    // цвет поддержки

 Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.   

Рис.1 Индикатор i-MorningRange

