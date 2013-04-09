Индикатор утреннего диапазона. Входные параметры индикатора:

input string CheckTime = "08:00" ; input bool ShowHistory = true ; input int NumberOfDays= 5 ; input bool ShowComment = true ; input int Shift= 0 ; input color Color1= clrBlue ; input color Color2= clrDarkOrange ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.

Рис.1 Индикатор i-MorningRange