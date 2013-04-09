Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-MorningRange - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор утреннего диапазона. Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input string CheckTime ="08:00"; // Время проверки диапазона input bool ShowHistory =true; // Показывать исторические уровни input int NumberOfDays=5; // Количество дней истории input bool ShowComment =true; // Показывать комментарии input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input color Color1=clrBlue; // цвет сопротивления input color Color2=clrDarkOrange; // цвет поддержки
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.
Рис.1 Индикатор i-MorningRange
