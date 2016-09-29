コードベースセクション
インディケータ

i-MorningRange - MetaTrader 5のためのインディケータ

i-MorningRangeモーニングレンジ指標

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input string CheckTime   ="08:00";   // レンジ確認時刻
input bool   ShowHistory =true;     // 履歴のレベルを表示する
input int    NumberOfDays=5;        // 履歴での日数
input bool   ShowComment =true;     // コメントを表示する
input int    Shift=0;               // バー単位での指標の横シフト
input color Color1=clrBlue;         // 抵抗の色
input color Color2=clrDarkOrange;   // 支持の色

図1 i-MorningRange指標

図1 ii-MorningRange指標 

