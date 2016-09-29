無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-MorningRange - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
i-MorningRangeモーニングレンジ指標
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input string CheckTime ="08:00"; // レンジ確認時刻 input bool ShowHistory =true; // 履歴のレベルを表示する input int NumberOfDays=5; // 履歴での日数 input bool ShowComment =true; // コメントを表示する input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input color Color1=clrBlue; // 抵抗の色 input color Color2=clrDarkOrange; // 支持の色
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月26日に公開されました。
図1 ii-MorningRange指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1639
