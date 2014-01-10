代码库部分
指标

i-MorningRange - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1415
等级:
(24)
已发布:
已更新:
i-MorningRange 早晨范围指标.

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input string CheckTime   ="08:00";   // 检查范围时间
input bool   ShowHistory =true;     // 在历史中显示水平
input int    NumberOfDays=5;        // 历史中的天数
input bool   ShowComment =true;     // 显示注释
input int    Shift=0;               // 指标的水平转换柱数
input color Color1=clrBlue;         // 阻力颜色
input color Color2=clrDarkOrange;   // 支撑颜色

 本指标首先于2007年9月26日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.   

图1 i-MorningRange 指标

图1 i-MorningRange 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1639

