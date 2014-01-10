i-MorningRange 早晨范围指标.

指标输入参数:

input string CheckTime = "08:00" ; input bool ShowHistory = true ; input int NumberOfDays= 5 ; input bool ShowComment = true ; input int Shift= 0 ; input color Color1= clrBlue ; input color Color2= clrDarkOrange ;

本指标首先于2007年9月26日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 i-MorningRange 指标