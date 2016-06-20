und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-MorningRange - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 992
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der i-MorningRange morning range Indikator.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input string CheckTime ="08:00"; // Range Überprüfungszeit input bool ShowHistory =true; // Zeige Levels in History input int NumberOfDays=5; // Anzahl von Tagen in Historie input bool ShowComment =true; // Zeige Kommentare input int Shift=0; // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken input Farbe Color1=clrBlue; // Widerstand Farbe input Farbe Color2=clrDarkOrange; // Unterstützung Farbe
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.
Abb.1 Der i-MorningRange Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1639
