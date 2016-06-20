CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

i-MorningRange - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der i-MorningRange morning range Indikator.

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input string CheckTime   ="08:00";   // Range Überprüfungszeit
input bool   ShowHistory =true;     // Zeige Levels in History
input int    NumberOfDays=5;        // Anzahl von Tagen in Historie
input bool   ShowComment =true;     // Zeige Kommentare
input int    Shift=0;               // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
input Farbe Color1=clrBlue;         // Widerstand Farbe
input Farbe Color2=clrDarkOrange;   // Unterstützung Farbe

 Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.   

Abb.1 Der i-MorningRange Indikator

Abb.1 Der i-MorningRange Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1639

