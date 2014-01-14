CodeBaseSeções
i-MorningRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1443
(24)
Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Indicador intervalo da manhã i-MorningRange.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+-----------------------------------+
input string CheckTime   ="08:00" // Intervalo para checar o tempo 
input bool   ShowHistory =true;     // Exibir níveis do histórico
input int    NumberOfDays=5;        // Número de dias no histórico
input bool   ShowComment =true;     // exibir comentários
input int    Shift=0;               // deslocamento horizontal do indicador em barras
input color Color1=clrBlue;         // cor da resistência
input color Color2=clrDarkOrange;   // cor do suporte

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 26.09.2007.

Fig.1 Indicador i-MorningRange

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1639

