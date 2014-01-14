Participe de nossa página de fãs
i-MorningRange - indicador para MetaTrader 5
1443
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
Indicador intervalo da manhã i-MorningRange.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input string CheckTime ="08:00"; // Intervalo para checar o tempo input bool ShowHistory =true; // Exibir níveis do histórico input int NumberOfDays=5; // Número de dias no histórico input bool ShowComment =true; // exibir comentários input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras input color Color1=clrBlue; // cor da resistência input color Color2=clrDarkOrange; // cor do suporte
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 26.09.2007.
Fig.1 Indicador i-MorningRange
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1639
