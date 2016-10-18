El indicador Color Day designa con un color los días alcistas o bajistas.

Si el precio de cierre del día es superior al precio de apertura, se colorea de azul (se indica en los ajustes).

input color UP = Blue;

Si el precio de cierre del día es inferior al precio de apertura, se colorea de rojo (se indica en los ajustes).

input color DN = Red;

Copiamos los precios de apertura, cierre y la hora de apertura para el número indicado de días Days:

CopyTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,tm); CopyOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,op); CopyClose ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,cl);

en las matrices correspondientes:

datetime tm[]; double op[]; double cl[];

Antes de instalar el indicador en el gráfico, indicaremos las dimensiones de las matrices:

int OnInit () { Comment ( "" ); ArrayResize (tm,Days); ArrayResize (op,Days); ArrayResize (cl,Days); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Asignamos a las variables los valores de las celdas de la matriz y definimos la hora de cierre del día time1:

datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+ 3600 * 24 ; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i];

Con la ayuda de la función PutRect():

void PutRect( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color clr) { ObjectDelete ( 0 ,name); ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_RECTANGLE , 0 ,t1,p1,t2,p2); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FILL , true ); }

Coloreamos el día dependiendo de la dirección en la que ha ido del precio:

if (dclose<dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if (dclose>dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

En el ciclo pasamos por todos los días indicados en los ajustes Days:

for ( int i= 0 ;i<=Days;i++) { CopyTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,tm); CopyOpen ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,op); CopyClose ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,Days+ 1 ,cl); datetime time0=tm[i]; datetime time1=time0+ 3600 * 24 ; double dopen=op[i]; double dclose=cl[i]; if (dclose<dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,DN); if (dclose>dopen) PutRect( "Rect" +( string )dopen,time0,dopen,time1,dclose,UP);

Al eliminar un indicador del gráfico, con la ayuda de la función DeleteObjects():

void DeleteObjects() { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 , OBJ_RECTANGLE )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 , OBJ_RECTANGLE ); if ( StringFind (name, "Rect" , 0 )>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,name); } }



Eliminamos del gráfico los objetos creados:

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); DeleteObjects(); }

Ajustes:

input int Days = 11 ; input color UP = Blue; input color DN = Red;

Figura 1. Indicador en el gráfico





