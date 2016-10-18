CodeBaseSecciones
Monthly Weekly Levels - script para MetaTrader 5

Taras Slobodyanik | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1335
Ranking:
(35)
Publicado:
El script representa en el gráfico los niveles mensuales y semanales.

  • Number of days — número de días para el cálculo;
  • W1 Color of lines — color de las líneas semanales;
  • W1 Line Width — grosor de las líneas semanales;
  • W1 Style of lines — estilo de las líneas semanales;
  • MN1 Color of lines — color de las líneas semanales;
  • MN1 Line Width — grosor de las líneas semanales;
  • MN1 Style of lines — estilo de las líneas semanales;
  • Trend or Horizontal line — representación de las líneas con líneas de tendencia o líneas horizontales.

Monthly Weekly Levels

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16283

