Monthly Weekly Levels - script para MetaTrader 5
El script representa en el gráfico los niveles mensuales y semanales.
- Number of days — número de días para el cálculo;
- W1 Color of lines — color de las líneas semanales;
- W1 Line Width — grosor de las líneas semanales;
- W1 Style of lines — estilo de las líneas semanales;
- MN1 Color of lines — color de las líneas semanales;
- MN1 Line Width — grosor de las líneas semanales;
- MN1 Style of lines — estilo de las líneas semanales;
- Trend or Horizontal line — representación de las líneas con líneas de tendencia o líneas horizontales.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16283
