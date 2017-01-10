请观看如何免费下载自动交易
脚本在图表上显示月线和周线级别。
- Number of days — 计算的天数;
- W1 Color of lines — 周线颜色;
- W1 Line Width — 周线宽度;
- W1 Style of lines — 周线样式;
- MN1 Color of lines — 月线颜色;
- MN1 Line Width — 月线宽度;
- MN1 Style of lines — 月线样式;
- Trend or Horizontal line — 显示为趋势线或水平线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16283
