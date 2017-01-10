代码库部分
脚本在图表上显示月线和周线级别。

  • Number of days — 计算的天数;
  • W1 Color of lines — 周线颜色;
  • W1 Line Width — 周线宽度;
  • W1 Style of lines — 周线样式;
  • MN1 Color of lines — 月线颜色;
  • MN1 Line Width — 月线宽度;
  • MN1 Style of lines — 月线样式;
  • Trend or Horizontal line — 显示为趋势线或水平线

月线 周线 级别

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16283

