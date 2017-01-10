脚本在图表上显示月线和周线级别。

Number of days — 计算的天数;

W1 Color of lines — 周线颜色;

W1 Line Width — 周线宽度;

W1 Style of lines — 周线样式;

MN1 Color of lines — 月线颜色;

MN1 Line Width — 月线宽度;

MN1 Style of lines — 月线样式;

Trend or Horizontal line — 显示为趋势线或水平线