Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Monthly Weekly Levels - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4539
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.
- Number of days — количество дней для расчета;
- W1 Color of lines — цвет недельных линий;
- W1 Line Width — толщина недельных линий;
- W1 Style of lines — стиль недельных линий;
- MN1 Color of lines — цвет недельных линий;
- MN1 Line Width — толщина недельных линий;
- MN1 Style of lines — стиль недельных линий;
- Trend or Horizontal line — отображение линий трендовыми или горизонтальными линиями.
Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin
Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_Chaikin.Exp_BalanceOfPower_Histogram
Эксперт Exp_BalanceOfPower_Histogram построен на основе изменения направления движения индикатора BalanceOfPower_Histogram.
StepSto_v2
Трендовый индикатор.Exp_RVIDiff
Эксперт Exp_RVIDiff построен на основе изменения направления движения индикатора RVIDiff.