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Monthly Weekly Levels - скрипт для MetaTrader 5

Taras Slobodyanik
Taras Slobodyanik

Taras Slobodyanik

4.9 (605)
60 продуктов 9 кодов 2 темы 2233 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4539
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.

  • Number of days — количество дней для расчета;
  • W1 Color of lines — цвет недельных линий;
  • W1 Line Width — толщина недельных линий;
  • W1 Style of lines — стиль недельных линий;
  • MN1 Color of lines — цвет недельных линий;
  • MN1 Line Width — толщина недельных линий;
  • MN1 Style of lines — стиль недельных линий;
  • Trend or Horizontal line — отображение линий трендовыми или горизонтальными линиями.

Monthly Weekly Levels

Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin

Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_Chaikin.

Exp_BalanceOfPower_Histogram Exp_BalanceOfPower_Histogram

Эксперт Exp_BalanceOfPower_Histogram построен на основе изменения направления движения индикатора BalanceOfPower_Histogram.

StepSto_v2 StepSto_v2

Трендовый индикатор.

Exp_RVIDiff Exp_RVIDiff

Эксперт Exp_RVIDiff построен на основе изменения направления движения индикатора RVIDiff.