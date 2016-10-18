CodeBaseSecciones
Fibo Bar MT5 - indicador para MetaTrader 5

Taras Slobodyanik
Fibo_Bar.mq5
El indicador dibuja los niveles de Fibonacci según la última barra. Al aparecer una nueva barra, los niveles se redibujan de nuevo.

Parámetros

  • Last Bar for Fibo — marco temporal en el que miramos la última barra;
  • Upper color — color de las líneas superiores;
  • Main color — color de las líneas medias;
  • Lower color — color de las líneas inferiores;
  • Style lines — estilo de las líneas;
  • Line Width — grosor de las líneas.

