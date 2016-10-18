Mira cómo descargar robots gratis
Fibo Bar MT5 - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja los niveles de Fibonacci según la última barra. Al aparecer una nueva barra, los niveles se redibujan de nuevo.
Parámetros
- Last Bar for Fibo — marco temporal en el que miramos la última barra;
- Upper color — color de las líneas superiores;
- Main color — color de las líneas medias;
- Lower color — color de las líneas inferiores;
- Style lines — estilo de las líneas;
- Line Width — grosor de las líneas.
Fibo ZigZag
El indicador Fibo ZigaZag permite calcular los niveles supuestos de apoyo y resistencia, usando los coeficientes de Fibonacci.Monthly Weekly Levels
El script representa en el gráfico los niveles mensuales y semanales.
Histogram Bid and Ask prices
Distribución estadística de los precios Bid y Ask en el gráfico en forma de histograma.SyncChart
Sincronización de las barras mostradas en todos los gráficos abiertos del terminal.