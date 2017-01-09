Monthly Weekly Levels

Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Das Skript zeigt die monatlichen und wöchentlichen Levels am Chart.
- Number of days — die Anzahl von Tagen für die Berechnung;
- W1 Colorof lines — die Farbe der wöchentlichen Linien;
- W1 Line Width — die breite der wöchentlichen Linien;
- W1 Style of lines — der Linientyp der wöchentlichen linien;
- MN1 Color of lines — die Farbe der monatlichen linien;
- MN1 Line Width — die Linienbreite der monatlichen Linien;
- MN1 Style of lines — der Linientyp der monatlichen Linien;
- Trend or Horizontal line — zeigt die Linien unter Verwendung von Trendlinien oder Horizontalen Linien.
