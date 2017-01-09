CodeBaseKategorien
Skripte

Monthly Weekly Levels - Skript für den MetaTrader 5

Taras Slobodyanik
1163
(35)
Das Skript zeigt die monatlichen und wöchentlichen Levels am Chart.

  • Number of days — die Anzahl von Tagen für die Berechnung;
  • W1 Colorof lines — die Farbe der wöchentlichen Linien;
  • W1 Line Width — die breite der wöchentlichen Linien;
  • W1 Style of lines — der Linientyp der wöchentlichen linien;
  • MN1 Color of lines — die Farbe der monatlichen linien;
  • MN1 Line Width — die Linienbreite der monatlichen Linien;
  • MN1 Style of lines — der Linientyp der monatlichen Linien;
  • Trend or Horizontal line — zeigt die Linien unter Verwendung von Trendlinien oder Horizontalen Linien.

Monthly Weekly Levels

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16283

