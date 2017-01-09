Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Monthly Weekly Levels - script para MetaTrader 5
O script exibe no gráfico os níveis semanais e mensais.
- Number of days — número de dias para cálculo;
- W1 Color of lines — cor das linhas semanais;
- W1 Line Width — espessura das linhas semanais;
- W1 Style of lines — estilo das linhas semanais;
- MN1 Color of lines — cor das linhas semanais;
- MN1 Line Width — espessura das linhas semanais;
- MN1 Style of lines — estilo das linhas semanais;
- Trend or Horizontal line — exibição das linhas usando linhas de tendência ou horizontais.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16283
