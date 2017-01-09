Monthly Weekly Levels

Script para a elaboração de layout de preços.

Trabalho um-byte-de-cada-vez com estruturas e tipos de dados padrão

Indicador PricePosition mostra estatísticas segundo o preço no ponto de canto, após o qual o preço sobe acima (COMPRAR) ou cai abaixo (VENDER).

Trata-se de um mapeamento estatístico simples sobre o spread médio por hora.