Scripts

Monthly Weekly Levels - script para MetaTrader 5

Taras Slobodyanik
Visualizações:
1504
Avaliação:
(35)
Publicado:
O script exibe no gráfico os níveis semanais e mensais.

  • Number of days — número de dias para cálculo;
  • W1 Color of lines — cor das linhas semanais;
  • W1 Line Width — espessura das linhas semanais;
  • W1 Style of lines — estilo das linhas semanais;
  • MN1 Color of lines — cor das linhas semanais;
  • MN1 Line Width — espessura das linhas semanais;
  • MN1 Style of lines — estilo das linhas semanais;
  • Trend or Horizontal line — exibição das linhas usando linhas de tendência ou horizontais.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16283

