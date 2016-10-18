CodeBaseSecciones
Indicadores

Fibo ZigZag - indicador para MetaTrader 5

ZigZag.mq5 (12.99 KB) ver
El indicador Fibo ZigaZag permite calcular los niveles supuestos de apoyo y resistencia, usando los coeficientes de Fibonacci.

Algoritmo de funcionamiento del indicador

El indicador encuentra los mínimos y máximos siguientes, encuentra la distancia entre ellos y retrasa los tantos por ciento de esta distancia (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) de los picos y los valles. El cálculo se realiza cuando los mínimos y los máximos han finalizado. Este indicador es una versión completamente rehecha del indicador ZigZag estándar.

Esferas de uso

El indicador se puede usar para colocar StopLoss y TakeProfit, para fijar parcialmente el beneficio, asimismo, el indicador puede ser interesante para los tráders que comercien con el sistema de Joe DiNapoli.

Los niveles de Fibonacci pueden ser buenos puntos de entrada en los expertos de promediación.

Niveles

  1. 23.6%
  2. 38.2%
  3. 50%
  4. 61.8 %

Parámetros del indicador

  • ExtDepth — Número de velas en las que se busca el máximo o el mínimo. Parámetro principal.
  • ExtDeviation Desviación mínima en puntos.
  • InpBackstep Número de extremos con el que se realizará el recálculo.

USDJPY

