記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Monthly Weekly Levels - MetaTrader 5のためのスクリプト
このスクリプトは、チャートの月ごとおよび週ごとのレベルを表示します。
- Number of days — 計算の日数;
- W1 Color of lines — 週線の色
- W1 Line Width — 週線の幅
- W1 Style of lines — 週線のスタイル
- MN1 Color of lines — 月線の色
- MN1 Line Width — 月線の幅
- MN1 Style of lines — 月線のスタイル
- Trend or Horizontal line — トレンドラインまたは水平ラインを使用してラインを表示
