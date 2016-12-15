コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Monthly Weekly Levels - MetaTrader 5のためのスクリプト

Taras Slobodyanik | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1139
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
このスクリプトは、チャートの月ごとおよび週ごとのレベルを表示します。

  • Number of days — 計算の日数;
  • W1 Color of lines — 週線の色
  • W1 Line Width — 週線の幅
  • W1 Style of lines — 週線のスタイル
  • MN1 Color of lines — 月線の色
  • MN1 Line Width — 月線の幅
  • MN1 Style of lines — 月線のスタイル
  • Trend or Horizontal line — トレンドラインまたは水平ラインを使用してラインを表示

Monthly Weekly Levels

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16283

