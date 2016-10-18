Autor real:

J.B

Indicador vaMA con posibilidad de sustituir la promediación, también representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. Asimismo, dispone de una indicación adicional de la fuerza de la tendencia con puntos de colores basada en el algoritmo de desviación estándar. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :



input uint Digit=3;

Si la desviación estándar del indicador XvaMA se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad.

Débil - no hay puntos de color; Medio - puntos de color pequeños; Fuerte - puntos de color grandes.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador ColorXvaMA_Digit_StDev